Слухи о возможном политически мотивированном бойкоте чемпионата мира по футболу 2026 года, который примет США, вскрыли системные противоречия в современном международном спорте. Как отмечают эксперты, подобные угрозы, звучащие на фоне геополитической напряженности, сталкиваются с непреодолимым препятствием — глобальными финансовыми интересами. Американский рынок является ключевым для мирового спортивного маркетинга, и отказ от него стал бы стратегической катастрофой для спонсоров, телевизионных компаний и самой футбольной индустрии.

Политолог Дмитрий Цветков в комментарии для RuNews24.ru обратил внимание на очевидные двойные стандарты. В то время как российский футбол был оперативно отстранен от участия в международных турнирах, аналогичные дискуссии в отношении США или других государств, вовлеченных в конфликты, даже не ведутся. Эта избирательность контрастирует с официальной риторикой руководства УЕФА о роли спорта как моста между народами.

Эксперт подчеркивает, что любое решение о бойкоте в отношении США натолкнется на жесткое сопротивление со стороны коммерческих структур, финансирующих европейский футбол, что делает его практическую реализацию практически невозможной.

Политические декларации, как правило, отступают перед логикой многомиллиардных контрактов и правами вещателей. Для спортивных организаций и болельщиков это означает, что турниры такого масштаба, как ЧМ-2026, защищены от срывов мощным экономическим иммунитетом.

