Звездная болезнь Mercedes наяву: чем удивили новые машины для «Формулы-1» экспертов

Команды Ferrari и Mercedes-AMG провели презентации своих новых автомобилей для чемпионата «Формулы-1» сезона 2026. Об этом пишет Автопилот .

Итальянская команда представила модель SF-26 с обновленной ливреей, где использован новый оттенок красного и увеличены площади черного и белого цветов. Характерной особенностью стал аэродинамический «плавник» над двигателем со ступенчатой конфигурацией. За руль этого болида сядут Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон.

Mercedes-AMG представил машину под индексом W17 E Performance. Окраска болида сохранила фирменные серебристо-черные тона с добавлением зеленой линии вдоль всего борта. Кожух двигателя украшен множеством логотипов в виде трехлучевых звезд. Пилотами команды останутся Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли.

Обе команды, как и ранее Audi, представили не финальные, а предсезонные версии машин. Основные доработки аэродинамики и силовых установок ожидаются в период до зимних тестов и первых гонок. Новые автомобили созданы в соответствии с техническим регламентом 2026 года, который предполагает использование более легких шасси, активных аэродинамических элементов и гибридных силовых установок повышенной эффективности.

