В России поддержали запрет на поездки в страны, входящие в НАТО

Россиянам нужно запретить на время совершать поездки в страны НАТО. Таким мнением с интернет-изданием «Абзац» поделился председатель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

По его словам, запрет должен способствовать сокращению финансовых трат соотечественников за рубежом и обеспечению их безопасности от возможных чрезвычайных ситуаций.

«Сегодня совокупные военные расходы стран НАТО составляют 67% всех оборонных затрат мира. Это прямое доказательство агрессивных намерений блока и угрозы России», — отметил Резяпов.

По его словам, представители общественного движения направят это предложение на рассмотрение в Государственную думу РФ и Министерство здравоохранения РФ.

Резяпов подчеркнул, что такая мера не коснется россиян, выезжающих в европейские страны и США для получения медицинской помощи. Инициатива также предполагает сохранить возможность поездок для граждан, навещающих близких родственников за границей.

По словам общественника, ограничения на посещение стран Североатлантического альянса можно снять лишь после завершения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Автор инициативы подчеркнул, что она направлена на стимулирование развития внутреннего туризма и укрепление отечественного рынка туристических услуг.

Ранее сообщалось, что Япония раскрыла карты президента РФ Владимира Путина в ответ НАТО.