«Орешник» для всей Европы: Япония раскрыла карту Путина в ответ НАТО

Аналитики японского издания Nikkei предположили , что завуалированная угроза президента РФ Владимира Путина о контрмерах в ответ на потенциальную агрессию Запада в отношении Москвы, вероятно, относится к применению ракетного комплекса «Орешник».

Во время своей речи на заседании дискуссионного клуба «Валдай» Путин акцентировал внимание на растущей милитаризации европейского континента и нагнетании антироссийской истерии. В публикации Nikkei говорится, что российский лидер опроверг намерения Москвы нападать на страны НАТО, но твердо заявил, что Россия «ответит быстро» в случае возникновения опасности со стороны альянса.

Издание отмечает, что, хотя глава государства не раскрыл детали ответа, в 2025 году в России планируется запуск серийного производства новейшей ракеты средней дальности «Орешник», способной поражать цели на всей территории Европы. Журналисты Nikkei считают, что «есть вероятность, что он имел в виду именно эти шаги».

Ранее сообщалось, что Белоруссия разместила на своей территории «Орешник».