В России появится музей, посвященный спецоперации на Украине

«Впоследствии приезжают федеральные, муниципальные музеи и берут эти предметы во временное пользование, чтобы делать выставки в своих регионах. Но в будущем будет принято решение передачи на постоянное хранение части собранных предметов. Возможно, будет даже создан музей, посвященный специальной военной операции, борьбе с нацизмом уже в современных условиях», – подчеркнул директор ЦМВС.