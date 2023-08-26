В России появится музей, посвященный спецоперации на Украине
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По словам директора Центрального музея Вооружённых сил РФ (ЦМВС) Александра Никонова, а настоящему времени собраны более 20 тыс связанных с СВО уникальных предметов.
В беседе с ТАСС Никонов пояснил, музей создается под эгидой Российского исторического общества. Все экспонаты сейчас отправляют в Ростов-на-Дону, после чего они будут переданы в музей «Сталинградская битва» в Волгограде.
«Впоследствии приезжают федеральные, муниципальные музеи и берут эти предметы во временное пользование, чтобы делать выставки в своих регионах. Но в будущем будет принято решение передачи на постоянное хранение части собранных предметов. Возможно, будет даже создан музей, посвященный специальной военной операции, борьбе с нацизмом уже в современных условиях», – подчеркнул директор ЦМВС.
Ранее врио губернатора Запорожской области Александр Балицкий сообщил, что на новых российских территориях прорабатывается введение нового федерального округа.