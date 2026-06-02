Крыша банка в Уфе стала домом для редких сапсанов: ветеринары осмотрели птенцов и почистили глаз самому маленькому

Редкие гости обосновались на крыше финансового учреждения в Уфе. На банке «Уралсиб» вылупились птенцы сапсанов — хищных птиц, занесенных в Красную книгу. Ветеринары провели плановый осмотр: малыши активно набирают вес, осваивают гнездо, а одному птенцу даже почистили глаз. Об этом сообщает Lenta.ru.

Сотрудники банка заметили гнездо на крыше еще весной. Родители-сапсаны выбрали это место для выведения потомства. На днях птенцы вылупились. Приглашенный ветеринар осмотрел каждого. Самым маленьким оказался самец — ему прочистили глаз. Врач заверил: угрозы для жизни и здоровья нет. На будущей неделе молодых сапсанов будут кольцевать — это стандартная процедура для учета и отслеживания редких птиц.

Сапсаны — одни из самых быстрых существ на планете. В пикировании они развивают скорость до 300 км/ч. Их популяция восстанавливается, но увидеть гнездо в центре города — большая удача. Для банка это событие, для города — повод гордиться экологичностью. Птицы чувствуют себя в безопасности.

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