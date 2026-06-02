Летняя работа для школьников: педагог рассказал, как избежать эксплуатации детей

В России снова заговорили о трудовых лагерях для подростков — но эксперты предупреждают: важно не повторить ошибок прошлого и не превратить идею в дешевую эксплуатацию детей. Дискуссию разожгла уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, предложившая организовать летнюю занятость школьников. Инициатива вроде бы полезная, но мгновенно натолкнулась на болезненные вопросы: как именно вовлекать детей в труд и не скатиться ли к принуждению? Об этом сообщает Pravda.Ru .

Доктор педагогических наук Сергей Комков, сам выросший в таких лагерях, объясняет: дело не в самой идее, а в формулировках и подходах. Слово «трудовой лагерь», говорит он, несет тюремный привкус, поэтому корректно называть это лагерями труда и отдыха. В советское время, по его воспоминаниям, дети работали всего три-четыре часа в день — собирали помидоры или овощи, а потом были спорт, кружки, поездки по реке. Никакой барщины, полноценный досуг и наставники, которые учили именно трудовым навыкам, а не просто заставляли горбатиться.

Если же подходить формально — гнаться за галочками занятости, использовать детей как самую дешевую рабочую силу без воспитательной составляющей — результат будет ровно обратным. Подростки вместо уважения к труду получат стойкое отторжение и ненависть к любой работе. Поэтому эксперт настаивает: нужны качественная инфраструктура, грамотные вожатые-наставники, строгий надзор за организациями и полная добровольность. Иначе летний отдых рискует обернуться юридической и психологической травмой для ребенка. Главный вывод из той дискуссии прост: возрождать можно только проверенную советскую модель баланса труда и отдыха, а не лагерную систему как таковую.

Ранее сообщалось, что восемь тысяч подростков устроятся на работу в Нижегородской области летом.