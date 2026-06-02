Врачи назвали 5 вечерних привычек, убивающих сердце: после ужина нельзя сидеть на месте и поздно есть

Вечерние ритуалы, которые кажутся безобидными, на самом деле разрушают сердечно-сосудистую систему. Диетолог Мишель Рутенштейн и кардиолог Серджиу Дарабант назвали пять привычек, от которых лучше отказаться. В списке — лень после ужина, алкоголь, поздние трапезы, перекусы перед сном и стресс перед сном. Каждая из них приближает инфаркт. Об этом сообщает Lenta.ru.

Кардиолог Серджиу Дарабант предупреждает: если после вечернего приема пищи вы сразу садитесь в кресло или ложитесь на диван, организм начинает копить висцеральный жир, растет уровень «плохого» холестерина и развивается инсулинорезистентность. Выход — хотя бы 15-20 минут легкой активности (прогулка, уборка, растяжка).

Вторая привычка — алкоголь по вечерам. Диетолог Рутенштейн объясняет: спиртное ухудшает липидный профиль, то есть соотношение «хорошего» и «плохого» холестерина. Также печень перегружается. Третья — поздний ужин. Люди, которые едят после 20–21 часа, чаще выбирают калорийную и жирную пищу, а это прямой путь к атеросклерозу.

Четвертая опасная привычка — ложиться спать в состоянии стресса. Врачи советуют перед сном уделить время расслабляющим практикам: дыхательным упражнениям, медитации, чтению. Хронически высокий уровень кортизола вредит сосудам. И наконец, пятая — поздние перекусы. Даже если это «легкий» йогурт или яблоко, ночные набеги на холодильник сбивают циркадные ритмы и повышают риск метаболических нарушений.

Вывод прост: чтобы сердце работало как часы, после ужина двигайтесь, не пейте спиртного, не ешьте поздно, убирайте стресс и не перекусывайте перед сном. Лучше выпейте травяной чай и ложитесь спать в спокойном состоянии. Ваше сердце скажет спасибо.

