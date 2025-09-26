В России предложили ввести новую пометку для продуктов

В ГД прозвучала идея обязать производителей отмечать изменения в составе продуктов, чтобы бороться с незаметным ростом цен. Об этом сообщило РИА Новости , ссылаясь на данные соответствующего документа.

В Госдуме предложили усилить контроль за производителями продуктов, чтобы бороться со скрытым удорожанием товаров, которое называют «стелсфляцией». Вице-спикер Борис Чернышов (ЛДПР) направил письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой обратить внимание не только на вес и объем товаров, но и на состав продукции.

По его словам, исследования показали, что производители часто меняют рецептуру в сторону более дешевых ингредиентов для косвенного увеличения стоимости товара. Чернышов предложил ввести обязательную маркировку на упаковках, которая бы информировала покупателей о таких изменениях в рецептуре за последние полгода или год. Он уверен, что это поможет людям лучше понимать, что именно они покупают, и сделает выбор более осознанным.

