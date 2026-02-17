В России проиндексируют социальные пенсии

С 1 апреля 2026 года средний размер социальной пенсии в России увеличится на ₽1054,96 — выплаты проиндексируют на 6,8%. Об этом ТАСС сообщила кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры Торгово‑промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова‑Швец.

По состоянию на 1 октября 2025 года средний размер социальной пенсии составлял ₽15 514,11 в месяц. Индексация пройдет автоматически — подавать заявление не требуется.

Эксперт пояснила, что социальные пенсии:

назначаются в твердой сумме для отдельных категорий граждан;

ежегодно индексируются на размер или чуть выше официального уровня инфляции;

традиционно повышаются один раз в год — с 1 апреля.

Социальные пенсии получают:

граждане, которым не хватило пенсионных баллов и страхового стажа (минимум 15 лет) для назначения страховой пенсии по старости (социальная пенсия назначается на 5 лет позже);

инвалиды;

дети, потерявшие одного или обоих родителей.

В отличие от страховой пенсии по старости, которая рассчитывается индивидуально, социальная пенсия выплачивается в фиксированном размере.

