В России проиндексируют социальные пенсии

ТАСС: социальные пенсии в России вырастут с 1 апреля
Фото: [Медиасток.рф]
С 1 апреля 2026 года средний размер социальной пенсии в России увеличится на ₽1054,96 — выплаты проиндексируют на 6,8%. Об этом ТАСС сообщила кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры Торгово‑промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова‑Швец.
По состоянию на 1 октября 2025 года средний размер социальной пенсии составлял ₽15 514,11 в месяц. Индексация пройдет автоматически — подавать заявление не требуется.
Эксперт пояснила, что социальные пенсии:
- назначаются в твердой сумме для отдельных категорий граждан;
- ежегодно индексируются на размер или чуть выше официального уровня инфляции;
- традиционно повышаются один раз в год — с 1 апреля.
Социальные пенсии получают:
- граждане, которым не хватило пенсионных баллов и страхового стажа (минимум 15 лет) для назначения страховой пенсии по старости (социальная пенсия назначается на 5 лет позже);
- инвалиды;
- дети, потерявшие одного или обоих родителей.
В отличие от страховой пенсии по старости, которая рассчитывается индивидуально, социальная пенсия выплачивается в фиксированном размере.
