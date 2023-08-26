Новейшая российская лазерная пушка мгновенно поразила на испытаниях стаю различных беспилотников

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Фото: [© РИА Новости]

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник в российском Минобороны, в ходе полигонных стрельб лазерной пушкой были поражены сразу несколько дронов различного самолетного и квадрокоптерного типа.

Как пояснил собеседник агентства, лазер показал максимальную эффективность. Новейшее оружие уничтожило все поставленные цели в ближней зоне.

«На одном из российских военных полигонов были проведены успешные испытания боевого лазера, предназначенного для уничтожения беспилотных летательных аппаратов», — заявил собеседник.

Он добавил, что в ходе ликвидации дронов лазерная установка либо выжигала корпус цели вместе с бортовым оборудованием, либо прожигала аэродинамические поверхности беспилотника.

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