Новейшая российская лазерная пушка мгновенно поразила на испытаниях стаю различных беспилотников
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник в российском Минобороны, в ходе полигонных стрельб лазерной пушкой были поражены сразу несколько дронов различного самолетного и квадрокоптерного типа.
Как пояснил собеседник агентства, лазер показал максимальную эффективность. Новейшее оружие уничтожило все поставленные цели в ближней зоне.
«На одном из российских военных полигонов были проведены успешные испытания боевого лазера, предназначенного для уничтожения беспилотных летательных аппаратов», — заявил собеседник.
Он добавил, что в ходе ликвидации дронов лазерная установка либо выжигала корпус цели вместе с бортовым оборудованием, либо прожигала аэродинамические поверхности беспилотника.