В России разработали беспилотники, оснащенные новым датчиком разведки

Специалисты из России разработали и установили на беспилотные летательные аппараты инновационный разведывательный сенсор. Он способен обнаруживать и отслеживать передвижение противника, оставаясь при этом незамеченным. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию от Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы.

В статье агентства сообщается, что благодаря электромагнитному излучению система позволяет беспилотникам незаметно следить за передвижением противника. Устройство оснащено функцией самоликвидации и подрыва.

«Универсальный датчик системы УВ-2 работает по принципу считывания изменений магнитного поля. При его обнаружении устройство подает на выходящую из него пару проводов напряжение встроенного источника питания», — говорится в сообщении.

В фонде подчеркнули, что это изобретение позволяет оперативно реагировать на появление крупной техники и людей с оружием рядом с беспилотником, а также подавать сигнал о необходимости ликвидации записей с камер дрона и иного оборудования.

Согласно информации, предоставленной фондом, затраты на разработку оказались в четыре раза меньше, чем у аналогичных западных продуктов.

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