На Украине накануне прошли испытания новой ракеты «Рута». Об этом, как пишет украинское издание «Страна», на вручении премии имени Бориса Патона заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Кроме того, Зеленский поведал о якобы начавшемся серийном производстве новейшей ракеты-дрона «Паляница» и готовом к применению ракеты-дрона под названием «Пекло». Последняя, со слов политика, уже прошла первые применения в боевых условиях, показав хорошие результаты.

«„Ракета „Паляниця“ вышла в серийное производство. Ракета-дрон „Пекло“ успешно прошла первые боевые применения. Идут успешные испытания новой ракеты „Рута“, а дальнобойный „Нептун“ вскоре станет ужасной реальностью для противника», — сказал он.

Также он (Зеленский) добавил, что, по его мнению, 10-12 дополнительных систем Patriot, посланных Западом Украине, будет вполне достаточно, чтобы обеспечить стране безопасность в небе.

«Потому что если наше небо полностью защищено, преимущества у России нет. Никакие КАБы, ракеты, в том числе баллистические, не смогут попадать в гражданскую инфраструктуру Украины, наши энергетику, больницы, школы и университеты», — заключил Зеленский.

Ранее основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс высказал мнение, что за последние два года США при помощи президента Владимира Зеленского уничтожили Украину.