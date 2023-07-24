В России с 1 августа начнет действовать закон о цифровом рубле

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля в России. Под ним подразумевается создание электронной платформы, предназначенной для использования данной валюты.

Цифровой рубль позволит жителям России осуществлять финансовые операции в новом формате через специальную платформу. А Центробанк России выступит ее оператором.

Новый закон начнет действовать с 1 августа. Однако, массовое внедрение цифрового рубля ожидается не ранее 2025 года. Введение новой системы требует проведения обширного тестирования, которое начнется с основных операций.

Это позволит оценить ее работу, выявить и исправить возможные проблемы, улучшить пользовательский опыт и подготовить платформу цифрового рубля к полному функционированию.