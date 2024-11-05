В России с 5 ноября началась четырехдневная рабочая неделя

Четырехдневная рабочая неделя стартовала в России в наступивший вторник, 5 ноября. Благодаря празднованию в стране Дня народного единства, она будет длиться по 8 ноября включительно.

В минувший понедельник, 4 ноября, в России прошел День народного единства, который был объявлен выходным днем. По факту же граждане страны отдыхали от работы всего только два дня, поскольку из-за переноса выходного на 30 апреля 2024 года 2 ноября нужно было выходить на работу.

Напомним, День народного единства — один из самых молодых в России государственных праздников. Он ежегодно отмечается в стране 4 ноября, которое является выходным днем.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в День народного единства.