В России создали беспилотник для охраны общественного порядка

Фото: [ Гонки дронов на фестивале инновационных видов спорта в Раменском/Медиасток.рф ]

Специалисты Волгоградская академия МВД России получили патент на беспилотный воздушный комплекс для патрулирования массовых мероприятий. Разработка представляет собой квадрокоптер, который может передавать голосовые предупреждения и при необходимости применять аэрозольные средства с экстрактом перца, пишет ТАСС .

Согласно описанию патента, беспилотник предназначен для контроля обстановки во время крупных мероприятий. В случае выявления несанкционированных акций устройство способно транслировать предупреждения через громкоговоритель, подключенный к наземному пульту управления.

Конструктивно комплекс выполнен на базе квадрокоптера с системой навигации и дистанционного управления. В нижней части корпуса размещен механизм отстрела специальных малогабаритных аэрозольных баллончиков. По данным авторов разработки, используются заряды типа БАМ-ОС 18×55 с веществом на основе экстракта жгучего красного перца. Для точности предусмотрены лазерные указатели. Также аппарат оснащен сигнальными маячками.

Помимо охраны общественного порядка, разработчики рассматривают и другие варианты применения. Беспилотник может использоваться для предупреждения о проникновении на охраняемые объекты, трансляции голосовых сообщений, а также для отпугивания агрессивных животных.

Авторы подчеркивают, что комплекс позволяет дистанционно реагировать на возможные правонарушения и оперативно информировать граждан без прямого контакта сотрудников с толпой.

Ранее сообщалось, что в ОП РФ призвали ужесточить меры против дистанционных мошенников.