В России создали модель электронного навигатора для незрячих людей

Инновационная разработка позволит людям свободно передвигаться по улице без риска врезаться в столб или упасть с лестницы. О полезном устройстве рассказали на сайте учебного учреждения.

Специалисты из Новосибирского гостехнического университета НЭТИ представили так называемого электронного помощника для незрячих, который претендует на замену животного-поводыря. Теперь вместо поводка в руках можно будет держать этот необычный гаджет.

Он способен определить потенциальное препятствие на пути незрячего человека, предупредив о нем заранее. Что это может быть – лестница, ветки или яма? Устройство подскажет, определив уровень опасности и расстояние (издаст голосовой сигнал или завибрирует).

Разработчики пояснили, что для стабильного функционирования навигатору не требуется постоянная работа Wi-Fi, Bluetooth или GPS. Возможно, совсем скоро он появится на полках магазинов, ведь сейчас гаджет проходит процедуру патентования.