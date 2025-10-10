В России создано «оружие» против рака: 30 человек начали получать персонализированные вакцины

В России стартовала ключевая фаза разработки инновационного препарата для борьбы с онкологическими заболеваниями.

Как сообщил в интервью RG.RU Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра эпидимиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи, для терапии с помощью отечественной вакцины против рака уже сформирована первая группа из 30 пациентов.

По словам ученого, официальное разрешение на применение перспективной МРНК-технологии в лечебной практике может быть оформлено в ближайшие полтора месяца.

«Уже набраны по 15 человек в каждом из онкологических центров, проанализирована их генетическая информация и определён состав персонифицированных препаратов», — сказал Гинцбург.

Ранее сообщалось о том, что ученые создали молекулу, которая разрушает белок HuR в раковых клетках.