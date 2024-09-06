В России стартовало голосование на выборах различного уровня

В российских регионах с раннего утра пятницы, 6 сентября, началось трехдневное голосование губернаторов субъектов, депутатов законодательных собраний субъектов, а также довыборы в Госдуму.

Отдать свой голос граждане 83 российских регионов смогут на участковых избирательных участках с 6 по 8 сентября (в некоторых регионах предусмотрены 2 и 1 день).

В 21 регионе будут выбраны губернаторы, на места которых претендуют 94 кандидата от десяти политических партий. Кроме того, баллотируется самовыдвиженцем Александр Осипов, действующий глава Забайкальского края.

Что до довыборов в Госдуму, то они предстоит по трем одномандатным округам: в Хакассии, Брянской области и Ставропольском краю. Всего же проголосовать смогут более 55 млн российских граждан.

Ранее в Московской областной избирательной комиссии рассказали, что на предстоящих выборах на избирательных участках следить за ходом голосования будет свыше восьми тысяч наблюдателей.

В ведомстве подчеркнули, что все они ознакомлены со своими правами и действиями на избирательном участке, при выездных голосованиях. Они будут наблюдать за процессом голосования, подсчетом голосов, определением результатов выборов.