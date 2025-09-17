В России впервые выплатили зарплату в цифровых рублях

Федеральное казначейство РФ в рамках эксперимента провело первую в истории выплату заработной платы в цифровых рублях государственному служащему. Об этом говорится на сайте Министерства финансов РФ.

По информации РБК, первым, кто добровольно принял участие в эксперименте с внедрением новой валюты, стал председатель комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Отмечается, что цифровые деньги поступили на его цифровой счет, открытый на базе Банка России. Оттуда депутат решил самостоятельно перевести средства в два благотворительных фонда, а также оплатить счет в кафе.

По информации Минфина, с 1 января 2026 года Казначейство и ЦБ обеспечат техническую возможность проведения операций со счетами цифрового рубля.

В ведомстве также напомнили, что выплаты из бюджета в виде социальных пособий в новой форме будут осуществляться исключительно при наличии желания самих россиян.

Внедрение цифрового рубля в бюджетную систему пройдет в несколько этапов. В 2025 году, например, его будут использовать для отдельных видов бюджетных расходов, с 1 января 2026 года — применять при перечислении поступлений в бюджеты и переводе средств федеральным учреждениям, а с 1 июля 2027 года — с ним будут проводить операции со средствами всех уровней бюджетов.

