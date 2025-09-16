Депутаты предлагают увеличить пенсионные баллы для обладателей длительного трудового стажа

Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, выразила мнение о целесообразности пересмотра системы начисления пенсий. В интервью «Ленте.ру» она поддержала идею корректировки формулы расчета пенсий с учетом личного вклада работника.

Ранее депутат Сергей Гаврилов предложил ввести надбавки за длительный трудовой стаж, специальные коэффициенты для работников социальной сферы, таких как врачи и педагоги, а также восстановить доплаты за квалификацию и звания. Гаврилов отмечал, что существующая система, унаследованная из советского периода, не полностью адаптирована к современным рыночным условиям.

Бессараб отметила, что в действующем законодательстве уже предусмотрено увеличение пенсии на 40% для тех, кто откладывает выход на пенсию на пять лет, и вдвое — для тех, кто откладывает на 10 лет.

Однако, по ее словам, не все пенсионеры могут позволить себе это по финансовым причинам. Она считает, что следует рассмотреть возможность увеличения индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) для обладателей длительного трудового стажа, независимо от того, продолжают они работать или нет.

Депутат напомнила, что в 2022 году президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность увеличения ИПК в 1,5 раза для работников со стажем более 30 лет, но эта инициатива до сих пор не реализована, возможно, из-за дефицитного бюджета страны.

Бессараб также коснулась вопроса квалификационных групп, отметив, что квалификация уже учитывается в заработной плате, а следовательно, и в страховых взносах. Говоря о работниках социальной сферы, она подчеркнула важность повышения их заработной платы, поскольку от этого зависит и размер их будущей пенсии.

Она указала на необходимость полного выполнения майских указов президента, в соответствии с которыми врачи должны получать 200% от средней зарплаты по региону, а учителя — 100%.

Ранее сообщалось, что пенсионные выплаты для 80-летних повысят в октябре на 10 тыс.