В России ввели единую электронную отчетность для некоммерческих организаций

Управление Министерства юстиции РФ в Московской области сообщило, что вступили в силу изменения в федеральные законы «Об общественных объединениях», «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», «О некоммерческих организациях», «О государственной службе российского казачества», направленные на унификацию ежегодной отчетности некоммерческих организаций и оптимизацию порядка ее предоставления.

Была утверждена новая форма отчета некоммерческой организации о своей деятельности, порядок и сроки ее представления в Минюст России.

С 1 января 2026 года ежегодная отчетность предоставляется некоммерческими организациями в форме электронного документа в личном кабинете НКО в составе отчета, предусмотренного пунктом 3 статьи 32 федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

