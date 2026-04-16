Команды премии «Экология – дело каждого» стали участниками Менделеевской олимпиады МГУ

Команды детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого» от России, Египта, Иордании, Таиланда впервые присоединились к Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии. Об этом сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Олимпиада стартовала 16 апреля на площадке Ломоносовского корпуса МГУ в Москве. Она проводится уже в 60-й раз. В этом году в ней принимают участие порядка 200 лучших учеников более чем из 35 стран.

«Олимпиада открывает перед ребятами не только научные горизонты, но и дает им сильнейший опыт общения с лучшими представителями мирового химического сообщества. Уверена, что этот шаг станет для многих из них началом большого профессионального пути», – отметила Радионова.

Российская команда премии «Экология – дело каждого» выступает вне конкурса. Однако все ребята получат сертификаты об участии. Кроме того, они смогу посетить инновационный образовательный лагерь на озере Байкал или одну из уникальных тематических образовательных смен на базе всероссийских детских центров.

В составе сборной премии четыре школьника — Андрей Савченков из Москвы, Варвара Бобрышева и Даниил Дьяконов из Ставрополя, Захар Акользин из Свободного.