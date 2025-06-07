В России ввели штрафы до 500 тысяч рублей за продажу детям энергетиков
Путин подписал закон о штрафах за продажу детям энергетических напитков
Фото: [Медиасток.рф]
Глава государства Владимир Путин утвердил закон, который предусматривает штрафы в размере до 500 тысяч рублей за реализацию несовершеннолетним энергетических напитков. Этот документ был опубликован на официальном сайте, где размещаются правовые акты.
В административный кодекс вносится новая статья, которая предусматривает наказание за продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, если это не является уголовно наказуемым деянием.
В случае нарушения предусмотрены следующие санкции:
для физических лиц — штраф в размере от 30 000 до 50 000 рублей;
для представителей власти — штраф от 100 000 до 200 000 рублей;
для организаций — штраф от 300 000 до 500 000 рублей.