Школьные стандарты физики и математики пересмотрят

В актуальных школьных стандартах есть некоторые темы по физике и математике, которые во времена СССР проходили только в высших учебных заведениях. Как сообщил ОТР глава Рособрнадзора Анзор Музаев, рабочая группа из представителей Минпросвещения, Минобрнауки и Рособрнадзора пересмотрит современные стандарты, сравнив с советской системой.

По словам Музаева, в физике и математике нынешних школьных стандартов встречаются темы, которые во времена СССР проходили на втором и даже третьем курсах университетов.

«И в погоне за хорошим эффектом в тот период, видимо, не было достаточно взвешено, насколько психологически в школьном возрасте ребенок готов осваивать этот материал», — подчеркнул Музаев.

Кроме того, он уточнил, что в апреле по инициативе Минпросвещения была создана рабочая группа, целью которой является пересмотр актуальных норм образования. Анализировать их будут специалисты из школ, вузов, Рособрнадзора, Минобрнауки, Минпросвещения.

В ближайшей перспективе проверят принятые в средней школе стандарты, а особенное внимание уделят естественно-научным направлениям.

«То ненужное, которое и так не осваивается и создает впечатление, что школа не учит, будет пересматриваться. Конечно же, мы будем сравнивать с тем опытом, с теми учебниками едиными, которые были в Советском Союзе и давали прекрасный результат в области физики, математики, химии», — подвел итог Музаев.

Ранее стало известно о том, что преступники в массовом порядке обманывают выпускников, продавая им ненастоящие ответы для ЕГЭ. При этом экзаменуемым грозит не только лишение денег, но и потеря личных данных.