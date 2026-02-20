Неправильный триколор: в РАНХиГС раздали брошюры с перепутанными цветами российского флага

В Институте государственной службы РАНХиГС произошел инцидент, связанный с использованием некорректной государственной символики. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Перед началом торжественного концерта «Служить России», приуроченного ко Дню защитника Отечества, гостям раздали информационные листовки, на которых цвета российского флага были расположены в неправильном порядке.

Среди присутствующих на мероприятии были студенты, курсанты и офицеры Вооруженных сил. Ошибка в дизайне триколора сразу привлекла внимание аудитории, вызвав резонанс в социальных сетях.

В администрации Академии поспешили разъяснить ситуацию. Представители учреждения заявили, что флаер не является официальным полиграфическим материалом вуза, подготовленным к празднику. По словам сотрудников пресс-службы, листовки были напечатаны небольшим тиражом. Сразу после того, как опечатка была обнаружена, оставшуюся часть тиража полностью уничтожили.

Руководство вуза также сообщило о принятых мерах в отношении персонала. Сотруднику, который нес персональную ответственность за подготовку и печать макета, было вынесено дисциплинарное взыскание. Праздничная программа продолжилась в штатном режиме, несмотря на организационную накладку.

Ранее охрана Олимпиады приняла российский триколор за флаг другого государства.