В России запретили распространять порноматериалы с религиозной атрибутикой

Преображенский районный суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры о запрете распространения порнографических материалов, в которых актеры изображают священников и монахинь. Об этом стало известно телеграм-каналу «Осторожно, новости».

Отмечается, что в ходе проверки правоохранители обнаружили три веб-страницы с контентом, использующим церковную атрибутику и религиозные символы в неприемлемом контексте.

Суд по иску прокуратуры признал, что такие ролики оскорбляют чувства верующих и не могут быть защищены свободой слова. Также было отмечено, что сайты не имели возрастных ограничений, что потенциально могло нанести вред детской психике.

Ранее сообщалось, что московская прокуратура через Останкинский районный суд заблокировала доступ к интернет-ресурсам, содержащим запрещенный контент, связанный с зоофилией.