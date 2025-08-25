В России заблокировали сайты с руководствами по зоофилии

Московская прокуратура через Останкинский районный суд добилась блокировки интернет-ресурсов, содержащих запрещенный контент, связанный с зоофилией, пишет Mash.

В иске надзорного ведомства отмечалось, что на этих сайтах в открытом доступе, без каких-либо возрастных ограничений или паролей, размещались материалы, включая так называемые «Лекции по зоофилии» и «Руководство по сексу с собаками».

Как отметили в прокуратуре, данные материалы создавали реальную угрозу для несовершеннолетних пользователей.

Суд, рассмотрев материалы дела, полностью удовлетворил исковые требования надзорного органа и признал распространение такой информации незаконным. Таким образом, было принято решение о запрете доступа к данным ресурсам на территории РФ.

Ранее сообщалось, что суд в Москве запретил «пацанские» паблики с почти миллионной аудиторией в соцсети «ВКонтакте».