В российском городе экстренным больным добавили до часа пути в больницу

Жители кузбасского города Тайга столкнулись с изменениями в оказании стационарной медицинской помощи. Как передает VSE42.Ru , Министерство здравоохранения региона, комментируя жалобы в чат губернатора, подтвердило, что часть пациентов теперь будет направляться в лечебные учреждения других городов. Транспортировка в соседние населенные пункты может занимать от 30 до 70 минут, что становится критическим фактором для экстренных случаев.

В ведомстве пояснили, что стационар РЖД — Медицина в Тайге продолжает работу, а терапевтическое и хирургическое отделения, временно закрывавшиеся на новогодние праздники, сейчас функционируют. Однако практическая проблема заключается в новой системе маршрутизации.

«Экстренные пациенты, тяжелые, требующие определенных условий оказания медицинской помощи, переводятся в профильные лечебные учреждения по действующим приказам о маршрутизации», — сообщили в Минздраве.

Теперь жителям Тайги для получения специализированной стационарной помощи, помимо кемеровской больницы, предложено обращаться в подразделение КГКБ № 4 в поселке Яшкино и в Анжеро-Судженск. По данным станции скорой помощи, дорога до этих пунктов занимает значительное время: 30-40 минут до Яшкино и 60-70 минут до Анжеро-Судженска.

Отдельно в министерстве прокомментировали кадровые изменения: врач-терапевт и врач-хирург перевелись из стационара в поликлинику по собственному желанию.

