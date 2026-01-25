«А нас кто спасет?»: Камчатке «отдали» технику из занесенного снегом Нижнего

Правительство Нижегородской области направило партию специальной гусеничной техники для ликвидации последствий снежных заносов в Камчатский край, пишет NN.RU . Однако этот жест межрегиональной солидарности вызвал неоднозначную реакцию среди жителей самого Нижнего Новгорода, многие из которых выразили сомнения в целесообразности помощи, указывая на проблемы с уборкой снега в своем городе.

Сторона операции заключается в механизме реагирования на чрезвычайные ситуации федерального масштаба. Как пояснили в МЧС, отправленная техника была извлечена из стратегического резерва, предназначенного именно для помощи регионам, попавшим в режим ЧС. На Камчатке, где выпало более 400% месячной нормы осадков, сложилась критическая ситуация, требующая привлечения всех доступных сил. Для штатной уборки городских дворов в Нижнем Новгороде такая тяжелая вездеходная техника, доставленная двумя военно-транспортными самолетами Ил-76, не предназначена и не используется.

Тем не менее, бурное обсуждение в соцсетях и местных пабликах высветило важный вопрос о коммуникации между властями и населением. Комментарии жителей Нижнегородской области, жалующихся на неубранные дворы и переполненные мусорные площадки, показывают разрыв между восприятием масштабных федеральных миссий и повседневными бытовыми проблемами. Убрать снег в Нижнем не удалось, зато удалось отправить технику за 6000 километров.

«Этой бы техникой Нижний Новгород почистить. В том числе, от автохлама», «город засыпан снегом грязным, кучи метра по три, снег не вывозят, мусоровозы не могут подъехать к бакам, кругом мусор ветер носит, в воздухе вонь, и это в нижнем новгороде, что за показуха с камчаткой?», «Канавинский район весь в заносах,старые микрорайоны никто не убирал от снежных заносов, как протоптали тропки, так и живем, скользким, как можем...», — пишут читатели NN.RU под материалом о завозе техники.

Некоторые также отметили, что присланная техника скорее подойдет для сложных ЧС, но не для уборки снега. Комментарии в соцсетях и местных сообществах также неутешительные: многие считают, что техники не хватит для борьбы с буйством погоды.

