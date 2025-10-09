В российском городе обнаружили утопленного с кирпичами мужчину
«Лента.ру»: в Ставрополье нашли тело утопленного с кирпичами россиянина
Фото: [Охрана общественного порядка сотрудниками полиции в Москве/Медиасток.рф]
В Ставропольском крае произошло жестокое убийство — в станице Расшеватской двое мужчин лишили жизни своего знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
Отмечается, что жуткое преступление было совершено в ночь на 1 октября — злоумышленники задушили товарища веревкой, после чего утопили его тело в реке, придавив кирпичами.
По данным следствия, между обвиняемыми и погибшим произошел конфликт, который перерос в физическое противостояние. После избиения мужчины начали душить знакомого, а затем инсценировали утопление, чтобы скрыть следы преступления. Правоохранительные органы задержали подозреваемых, их отправили под арест.
Ранее Следственный комитет России (СКР) выдвинул версию убийства российского архитектора Александра Супоницкого в Санкт-Петербурге.