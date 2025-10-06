В российском городе пятилетняя девочка неожиданно появилась ночью на остановке

В Вологде пятилетняя девочка ночью одна оказалась на улице без родителей, сообщили в пресс-службе регионального отделения МВД.

Ребенка сразу же заметили сотрудники Госавтоинспекции и посадили в свою машину.

Позже выяснилось, что девочка проснулась ночью и, не обнаружив дома матери, решила отправиться на ее поиски.

Ребенок вышел на улицу и дошел до ближайшей остановки общественного транспорта, где ее и заметили правоохранители.

Поскольку девочка не смогла назвать точный адрес проживания, сотрудники полиции приняли решение доставить ее в отдел для установления личности и поиска родственников.

Вскоре за девочкой прибыла ее 35-летняя мать, которая ненадолго отлучилась из дома.

После воссоединения матери с дочерью полицейские провели с женщиной профилактическую беседу, разъяснив необходимость обеспечения постоянного присмотра за детьми младшего возраста.

