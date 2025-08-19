В российском городе планируют резко увеличить штрафы за проезд «зайцем»

Власти Тюмени планируют ужесточить наказание для безбилетников в общественном транспорте. Об этом сообщил РБК , ссылаясь на пресс-службу мэрии города.

Власти Тюмени готовят серьезное ужесточение наказания для тех, кто ездит в общественном транспорте без билета. Сейчас штраф составляет всего 100 рублей, но его планируют увеличить до 2500 рублей за первый случай и до 5000 рублей при повторном нарушении.

В мэрии объясняют такие меры тем, что нынешний штраф слишком мал и не заставляет людей платить за проезд. Особенно это актуально в свете перехода на бескондукторную систему оплаты, которую тестируют в автобусах местного перевозчика. Пока неизвестно, когда именно введут новые штрафы.

Ранее в Дмитрове оштрафовали местного жителя, который похитил из храма крест-мощевик.