В российском регионе предложили отменить привычные домашние задания

В Новосибирской области предложили заменить традиционные домашние задания на творческие форматы. Об этом также сообщил ТАСС .

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили провести эксперимент в Новосибирской области. Он заключается в отмене традиционных домашних заданий в школах и их замене на творческие форматы.

Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев отметили, что с развитием искусственного интеллекта многие ученики выполняют задания формально, списывая готовые решения, что не способствует глубокому усвоению материала. Парламентарии считают, что такая ситуация не формирует у детей необходимых навыков критического мышления и творческих способностей.

В письме к министру просвещения Сергею Кравцову депутаты предложили внедрить вместо привычных домашних заданий расширенные программы внеурочной деятельности, исследовательские работы и групповые проекты, которые помогут развивать воображение и критическое мышление. Они уверены, что этот проект поможет оценить нововведения и может быть распространен на федеральном уровне.

