В российском школьном учебнике оказались картинки с жарящими на костре людей татарами-каннибалами

На тревожное содержание одного из школьных учебников, как передает Daily Storm, обратил внимание глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов. С его слов, в литературе для общего образования детей опубликованы картинки, на которых татары якобы жарили людей на костре.

Муфтий высказал тревогу, что такое содержание в школьной литературе недопустимо. Мало того, оно может стать причиной событий, что произошли на прошлой неделе в аэропорту Махачкалы.

«Несколько лет назад говорили о том, что в московских школах обучали детей по книгам, которые были напечатаны где-то за рубежом. Там была картинка, на которой два человека сидели и жарили человека, подписано: „татары жарят человека и кушают это мясо“. Это детям преподавалось», — подчеркнул Крганов.

Напомним, в результате захвата махачкалинского аэропорта пострадали не менее 20 человек. По факту произошедшего МВД возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. Через некоторое время силами правопорядка были установлены порядка 150 активных участников, 83 из них задержаны.