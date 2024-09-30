В Россию возобновят поставки знаменитого французского коньяка

Компания Ladoga подписала соглашение с французским домом Hardy о поставках их одноименного коньяка в Россию. Как сообщили «Ведомости», производитель водки «Царская», джина Barrister и виски Fowler’s станет эксклюзивным дистрибьютором этого алкогольного продукта.

Ранее этот коньяк импортировала другая компания, которая прекратила свое сотрудничество с французским производителем в августе 2023 года. Теперь коньяк Hardy будет представлен в магазинах Ladoga, специализированных бутиках (таких как Wine Style, «Винограция», Wine Brothers) и в сегменте HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес).

После его возвращения на рынок цена за бутылку составит от 6,8 до 82,3 тыс. руб.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что освободившиеся места на алкогольном рынке быстро заполняются конкурентами. Станислав Кауфман, владелец бренд-агентства Kaufman, добавил, что французские производители опасаются потерять российский рынок.

Коньяк здесь пользуется значительной популярностью, в отличие от собственной Франции, где лишь 3-5% производства уходит на внутренний рынок.

Ранее сообщалось, что в Торопце после атаки БПЛА не продают алкоголь.