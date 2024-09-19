СМИ: в Торопце после атаки БПЛА не продают алкоголь

В городе Торопце Тверской области в магазинах более не продают алкоголь. Об этом вечером в четверг, 19 сентября, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные корреспондента.

Напомним, что город Торопец был атакован вражескими беспилотниками ночью на среду, 18 сентября: там начался сильный пожар в результате падения обломков БПЛА, и людей эвакуировали. В городе заметны серьезные повреждения – во многих домах повылетали стекла, есть разрушения и на стенах.

По данным издания, сейчас в Торопце не купить алкоголь – буквально, в одном из магазинов повешено соответствующее объявление о временном запрете на продажу алкоголя. Сотрудники магазина рассказали, что данный запрет был инициирован местными властями, и пока более конкретных сроков нет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кадыров обвинил Илона Маска в отключении своего Cybertruck.