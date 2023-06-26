В Ростове-на-Дону загорелся зоопарк

Пожар произошел в зоопарке Ростова-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС России Ростовской области. Видео возгорания появились также в соцсетях.

По информации источника, пожар произошел около 18:30 в понедельник, 26 июня. Загорелась кровля здания зоопарка, который расположен по улице Зоологическая, 3. Огонь охватил площадь 300 квадратных метров. На данный момент эвакуируют людей и животных.

По данным Baza, есть угроза для некоторых видов животных – белых медведей, зубров и антилоп, так как именно их вольеры находятся рядом с очагом возгорания. По информации источника, загорелась кровля музея зоопарка, в котором также находятся некоторые звери – пауки, грызуны, скорпионы и летучие мыши.

На месте работают сотрудники МЧС. Причины пожара выясняются.

Ранее в Ростове-на-Дону была предпринята попытка военного мятежа. Бойцы ЧВК «Вагнер» захватили Южный военный округ, который находится в городе. Сообщалось, что танк «вагнеровцев» заблокировал ворота ростовского цирка.