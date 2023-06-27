В Ростовской области мужчину убили из-за громкой музыки

В Ростовской области сотрудники полиции задержали жителя Шахт, который на улице убил мужчину, сообщает rostovgazeta.ru .

Инцидент произошел 26 июня у одного из многоэтажных домов города Шахты. Между 29-летним местным жителем и 34-летним горожанином случился конфликт. Фигурант уголовного дела набросился на мужчину с ножом.

Следственный комитет Ростовской области сообщил, что потерпевший скончался от ножевого ранения. Преступник скрылся с места событий на своем автомобиле. Однако подозреваемого нашли, в отношении его возбуждено уголовное дело.

Очевидцы происшествия сообщили, что конфликт завязался из-за громкой музыки.

Сейчас идет следствие, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.