В Ростовской области огласили приговор мужчине, по пьянке зарезавшему друга

В Ростовской области мужчина, зарезавший в пьяной ссоре приятеля, получил восемь с половиной лет колонии, сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Смертельный инцидент произошел в апреле в садовом товариществе «Мичуринец» города Азов. Друзья устроили застолье, но во время пьянки между ними произошла ссора.

Фигурант дела выхватил нож и нанес собутыльнику четыре удара, от которых тот скончался на месте.

Портал отмечает, что решение суда еще не вступило в законную силу.