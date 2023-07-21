В Ростовской области выявлены два случая заражения лихорадкой Западного Нила
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Как сообщает сайт aif.ru, при проведении обследования были обнаружены антитела у 14% человек. Это может указывать на то, что лихорадка уже распространена в окрестностях и вызывает иммунный ответ.
Стало известно, что в Ростовской области зафиксировали два случая заражения лихорадкой Западного Нила. Это, несомненно, вызвало обеспокоенность среди местных жителей. Данные случаи были обнаружены в городе Волгодонск. Соответствующей информацией поделились в региональном управлении Роспотребнадзора.
Главными переносчиками лихорадки являются комары. Вирус передается через укусы зараженного насекомого. Основными симптомами лихорадки Западного Нила можно назвать высокую температуру, сыпь на теле, снижение аппетита, а также боли в мышцах.