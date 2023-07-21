В Ростовской области выявлены два случая заражения лихорадкой Западного Нила

Как сообщает сайт aif.ru , при проведении обследования были обнаружены антитела у 14% человек. Это может указывать на то, что лихорадка уже распространена в окрестностях и вызывает иммунный ответ.

Стало известно, что в Ростовской области зафиксировали два случая заражения лихорадкой Западного Нила. Это, несомненно, вызвало обеспокоенность среди местных жителей. Данные случаи были обнаружены в городе Волгодонск. Соответствующей информацией поделились в региональном управлении Роспотребнадзора.

Главными переносчиками лихорадки являются комары. Вирус передается через укусы зараженного насекомого. Основными симптомами лихорадки Западного Нила можно назвать высокую температуру, сыпь на теле, снижение аппетита, а также боли в мышцах.