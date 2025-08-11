В РПЦ призвали верующих не надевать черную одежду на похороны

Священнослужитель Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Бандин, известный в церковных кругах как батюшка Андин, выступил с неожиданным советом для верующих — на похоронах стоит отказаться от черной одежды. Позицию батюшки описало ИА «ЕЛЬ».

По словам Андина, традиция надевать все черное на траурные мероприятия не имеет отношения к православию и даже противоречит христианскому пониманию смерти. Он объяснил, что это всего лишь народный обычай, который не соответствует духу веры.

Священнослужитель напомнил, что в христианстве смерть приравнивается к рождению в вечную жизнь, а значит, должна восприниматься иначе.

Батюшка подчеркнул, что тот, кто идет к Господу, испытывает радость от скорой встречи с Ним. И близкие, провожая усопшего, должны думать не о скорби, а о его новой жизни.

