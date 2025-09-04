В РПЦ произведения русского писателя назвали деструктивными

Во Владимирской епархии Русской православной церкви (РПЦ) не рекомендуют увлекаться творчеством писателя Венедикта Ерофеева и его произведениями. Об этом сообщается на официальном сайте епархии.

По мнению представителей епархии, книги Ерофеева оказывают разрушительное влияние на личность и общество. В источнике говорится, что в произведениях писателя искажается национальная идентичность, пропагандируются пороки, содержатся кощунственные образы Бога и отсутствует какой-либо нравственный идеал.

Венедикт Ерофеев — известный русский писатель, автор культовой поэмы «Москва — Петушки». Многие критики считают его произведения важным свидетельством свободы творчества в советскую эпоху, а в его поэме находят многочисленные библейские отсылки.

