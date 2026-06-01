В РПЦ рассказали, как правильно оформить могилу и куда деть старый крест

Русская православная церковь напомнила верующим о ключевых правилах оформления могил. Как сообщает « Бриф24 » со ссылкой на РПЦ, главным элементом захоронения должен оставаться крест — из дерева, металла или камня, — символизирующий веру и надежду на воскресение.

Священнослужители особо подчеркнули, что при замене временного деревянного креста на постоянное надгробие старый ни в коем случае нельзя выбрасывать. Его следует закопать в землю прямо на территории кладбища либо сжечь, аккуратно рассыпав пепел над могилой. Церковь допускает установку памятников и оград, однако призывает избегать излишеств: высокие массивные ограждения не приветствуются, поскольку искусственно отделяют захоронение от окружающего мира. Изображение креста на монументе разрешено, но оно должно занимать главенствующее место, напоминая о вечной жизни.

Отдельно в РПЦ коснулись традиции размещать фотографии умерших. Там пояснили, что портреты на могильных плитах не свойственны православной культуре. Если родственники настаивают, снимок допустимо поместить на самом памятнике, но не на кресте и обязательно ниже распятия.