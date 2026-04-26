В РПЦ рассказали об уроках духовно-нравственной культуры

Занятия по новой школьной дисциплине «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР) посвятят демонстрации ценностей через судьбы великих граждан страны. Главная цель — пробудить у детей искреннее желание равняться на них. Об этом заявил председатель синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

В интервью информационной службе «Вести» он рассказал, что на уроках по ДНКР детям будут рассказывать о ценностях не вообще, какие они бывают, а о наших согражданах, героях нашей страны, о том, как в жизни выдающихся людей проявились те или иные духовно-нравственные ценности.

Главная задача, по словам митрополита, — добиться внутреннего отклика у ребенка.

«Задача — это сделать так, чтобы молодой человек, ребенок, увидя героя, внутренне сказал: "Я хочу быть похожим на него, быть таким же", и как следствие — "я хочу освоить эти ценности, чтобы это стало моим достоянием"», — подчеркнул священнослужитель.

Он также отметил, что передача знаний — процесс непростой, а привить ценности еще сложнее. Решающую роль здесь играет личность учителя: важно, чтобы педагог сам служил носителем этих нравственных ориентиров.

