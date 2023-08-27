В Румынии из-за взрывов на АЗС сгорели восемь домов

Председатель совета уезда, Дымбовица Корнелиу Штефан, рассказал об этом происшествии и его последствиях на своей странице в социальных сетях.

Как пишет RT, в результате взрывов на автозаправочной станции в румынском городе Креведия восемь домов сгорели, а еще одиннадцать получили повреждения.

Обеспечение жильем всех пострадавших от взрывов семей в этом же районе стало приоритетной задачей. Кроме того, была оказана и другая поддержка эвакуированным гражданам, – в виде еды и временного приюта.

К сожалению, число погибших в результате этих взрывов увеличилось до двух, как сообщалось ранее. Также стоит отметить, что генеральной прокуратурой Румынии было возбуждено уголовное дело по факту этих взрывов.