В садистском убийстве новорожденной девочки в Серпухове подозревают мать

Во время проведения плановых работ по уборке территории сотрудники «Комбината благоустройства» нашли тело младенца — недоношенной девочки. Страшную находку обнаружили за площадкой, где установлены мусорные контейнеры.

Детали происшествия

О случившемся в своем телеграм-канале сообщил глава муниципалитета Алексей Шимко. Он назвал произошедшее настоящим преступлением против человеческой жизни. Тело обнаружили не рабочие, а местные жители, которые направлялись к контейнерам, чтобы выбросить отходы. Согласно предварительной информации, на теле малышки насчитали около 14 колото-резаных ран. По имеющимся данным, оно пролежало среди отходов несколько часов. Окончательную причину смерти установят судебно-медицинские эксперты.

На месте преступления уже поработали криминалисты. Правоохранители изъяли и сейчас внимательно изучают записи с камер видеонаблюдения, которые установлены на подъездах соседних многоэтажек и на торговых объектах. Это поможет восстановить маршрут человека, избавившегося от тела погибшей девочки. Кроме того, оперативники проводят поквартирный обход и опрашивают потенциальных свидетелей. Также тщательно проверяются списки женщин, находившихся на поздних сроках беременности или родивших в последнее время.

Реакция властей и правоохранительных органов

Сразу после обнаружения тела было возбуждено уголовное дело. Оно квалифицировано по статье 106 Уголовного кодекса РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Сотрудники Следственного комитета и полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии и установить личность матери.

Серпуховская городская прокуратура взяла на особый контроль ход расследования, а также процесс установления личности матери и всех обстоятельств произошедшего. В надзорном ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, ребенок появился на свет вне стен медицинского учреждения.

