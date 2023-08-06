В Салехарде зоозащитники просят собрать корм для травоядных

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , зооволонтеры будут безмерно благодарны каждому, кто привезет его в приют лично или передаст волонтеру.

Фонд «Дорога Домой» обратился к жителям с просьбой помощи в сборе корма для травоядных питомцев приюта. Информация об этом была опубликована в социальных сетях.

Как выяснилось, эти зверьки будут рады любому одуванчику, иван-чаю, клеверу и даже ягелю. К слову, в своем меню они приветствуют и грибы, зелень, корнеплоды, а также овощи. Чешуйчатые, пернатые и мохнатые с удовольствием полакомятся тыквой, кабачками, различными салатами и морковью с огурцами.

Поэтому, если возникает желание помочь со сбором корма, важно сделать это с учетом рекомендаций и советов специалистов.