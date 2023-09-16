В салоне красоты в Москве на женщину рухнуло зеркало

О произошедшем сообщает в соцсетях пресс-служба столичной прокуратуры. В надзорном ведомстве пояснил, что а одном их салонов красоты на улице Гвоздева в районе Таганки на одну из посетительниц упало зеркало.

Отмечается, что на место сразу были вызваны медики. Со множественными осколочными ранениями пострадавшая была доставлена в ближайшую больницу.

«В салоне красоты на улице Гвоздева на женщину упало зеркало. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение», - говорится в сообщении ведомства.

Таганская межрайонная прокуратура уже начала проверку по факту произошедшего. Идет опрос персонала салона красоты. Выясняются все подробности произошедшего.