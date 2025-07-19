В Самаре овощебазу с гнилыми овощами контролировал абу-бандит азербайджанской ОПГ-диаспоры

В Самаре пресечена деятельность овощной базы, которой руководил представитель азербайджанской диаспоры, связанный с организованной преступной группировкой. Об этом стало известно от источника, близкого к ситуации. Информация опубликована в Телеграм-канале "Многонационал".

Сообщается, что руководитель рынка Исаев Канан Нуру оглы игнорировал законодательство Российской Федерации. Пожары и транспортные проблемы на рынке стали обычным явлением, а прилегающие территории были захвачены иностранными специалистами. В связи с этим на место прибыли сотрудники правоохранительных органов для проведения проверки.

"По данным наших источников на сегодняшнем мероприятии работали прокуратура, фсб, приставы и росгвардия. Компетентным органам ещё предстоит разобраться как рынок оказался в руках ОПГ-диаспоры, куда уходили финансовые потоки от его деятельности и множестве других нарушений", - приводится в публикации.

На видео, которые были опубликованы в Телеграм-канале, можно увидеть примерные масштабы гниения и антисанитарии на данной овощебазе.

Ранее сообщалось, что азербайджанского поп-эмэмашника Рзаева, обозвавшего соперника «русской свиньей», выдворили из России.